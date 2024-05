Por que carros alagados no RS estão aparecendo com o porta-malas aberto

As imagens de enchente no Rio Grande do Sul incluem automóveis boiando ou destruídos.

Não são poucos os carros envolvidos: segundo a projeção da consultoria Bright Consulting, a projeção é de que mais de mil carros zero-quilômetro foram afetados, além mais de 200 mil veículos seminovos e usados que estavam em circulação ou estacionados.

Curiosamente, muitos deles têm sido vistos com a respectiva tampa do porta-malas aberta - situação observada em outras catástrofes do tipo ao redor do mundo e em diferentes épocas.