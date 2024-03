Como tecnologia 'barata' tem ajudado ladrões a levar carro em segundos

Embaixo dele estão vários componentes integrados. Como tudo funciona com base na CAN (Controller Area Network), uma rede local que conecta a eletrônica do automóvel. Uma vez que um dispositivo simples seja conectado à central de controle do motor, dar a partida será fácil.

Outros modelos podem permitir o acesso por dentro, no caso, com o uso de USB - uma antiga vulnerabilidade de automóveis da Kia e da Hyundai que foi muito explorada no passado.

Ou também por via saída OBD, ferramenta criada para permitir o diagnóstico eletrônico do veículo. Nem sempre há uma firewall (tipo de barreira de segurança), dado que os sistemas integrados na rede CAN partem do princípio que a comunicação entre eles é segura. No entanto, tais dispositivos exigem que o bandido entre no carro.

Sem chave

Não é apenas por aqui que as novas (e simples) tecnologias estão sendo usadas. Embora sejam uma facilidade e tanto, as chaves wireless se tornaram um ponto de fragilidade bem explorado pelos bandidos. Através de aparelhos de captura, o sinal emitido por elas é capturado, o que permite replicá-lo e abrir as portas do carro. Uma vez abertas, é possível dar a partida por botão e seguir em frente.

É uma onda de crimes que assolou o Brasil e, agora, está se popularizando em países da Europa e da América do Norte.