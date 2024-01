Ataque Chapolin: como ladrões usam controle de portão para depenar carros

Nunca reaja nem negocie com assaltantes

É possível antever a possibilidade de ataques para não ser pego de surpresa. Se mesmo assim acontecer a abordagem criminosa, a regra de ouro é nunca reagir.

"Quanto mais cedo você identificar a iminência de uma crise, mais opções terá para evitá-la. Contudo, em caso de assalto, a orientação é entregar os bens materiais sem discutir. A prioridade é sair ileso da situação", recomenda a polícia.

Não fique dentro do carro em via pública

Imagem: iStock/Getty Images

Fábio Henriques orienta a se aproximar do veículo já com a chave na mão, se ela não for do tipo presencial. Após entrar no carro, tranque imediatamente as portas, dê a partida no motor e vá embora o quanto antes.