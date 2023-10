'Relay attack': em novo golpe, bandidos clonam a chave do carro a distância

A dupla de bandidos divide funções. Funciona assim: o primeiro carrega na mochila um dispositivo que, ao se aproximar, "rouba" o código da chave presencial e o transmite para outro aparelho, que pode ser um smartphone com software específico.

Com esse aparelho, o segundo bandido, posicionado ao lado do automóvel, consegue destravar as portas, entrar na cabine e escapar com o carro.

Tudo acontece rapidamente, sem a vítima perceber, e a prática requer equipamentos facilmente adquiridos na internet, por um preço relativamente baixo.

"Estou certo de que esse é apenas o início de algo que vai se tornar muito maior no Brasil. A quantidade de veículos vulneráveis a essa técnica já é grande no País e irá crescer. Hoje é mais fácil furtar um carro keyless do que um convencional e isso fomenta esse tipo de ação criminosa", destaca Ricardo Tavares, especialista em segurança cibernética.

Reportagem da RecordTV veiculada em 2022 mostrou o furto de dois veiculos equipados com sensor de chave, da mesma forma como Tavares descreveu - uma das vítimas teve a chave clonada em uma padaria da capital paulista.

'Vulnerabilidade pode variar'

Chaves presenciais usam basicamente a mesma tecnologia, mas algumas são menos suscetíveis a ataques Imagem: Luiz Carlos Marauskas/Folhapress

Tavares explica que as chaves presenciais utilizam um sinal de rádio emitido por meio de pulsos, comunicando-se o tempo inteiro com sensores instalados no veículo.