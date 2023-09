Ar-condicionado via Pix? Cobrança polêmica é feita por motoristas de app

O costume de manter o ar-condicionado desligado para preservá-lo é um mito. Isso porque mesmo sem uso, devido à ação do tempo, as juntas de borracha que fazem parte do sistema sofrem ressecamento, o que compromete a vedação. Além disso, deixar de usá-lo não vai adiar, por exemplo, a troca do gás refrigerante - já que o serviço deve ser feito periodicamente, independentemente do uso que se faz.

