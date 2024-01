Lembrando que tudo isso é bem diferente dos seus 'desejos', que muitas vezes não chegam a suprir o que você realmente necessita. Os dois precisam estar alinhados, para que a compra seja realmente satisfatória.

Também conversei com a Aline sobre qual a melhor escolha: um carro zero km ou um veículo usado? Claro que a resposta depende muito da condição do comprador, então listamos algumas vantagens e desvantagens.

No caso dos automóveis zero km, a possibilidade de financiamento e fatos como ser o primeiro dono ou curtir lançamentos são questões que pesam a favor. A principal contrapartida acaba sendo a desvalorização, que é muito grande. Outras coisas a serem consideradas são os impostos e a primeira documentação do carro.

Falando sobre os veículos usados, a principal vantagem acaba sendo o valor - já que, com a desvalorização, pagará bem mais barato do que caso o modelo fosse zero km. Dependendo de quando for comprado, o automóvel ainda estará dentro do período de garantia da montadora - o que é outra grande vantagem. Por outro lado, a grande desvantagem é que você nunca saberá como este carro foi usado pelo dono anterior, o que aumenta a importância das vistorias antes da aquisição.

Por fim, a Aline ressalta que não tem problema comprar um carro devido a uma condição específica. O importante é você saber sobre o real estado do veículo e do seu histórico, para pagar o valor correto por ele. Por isso é tão importante validar tecnicamente este automóvel.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.