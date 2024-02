Carros 'fumantes': quando você deve se preocupar com fumaça do escapamento

Fumaça saindo do escapamento quase nunca é coisa boa, mas tem vezes que não é necessário se desesperar. Para acabar com as dúvidas, decidi preparar um conteúdo sobre o que fazer quando isso acontece.

Soltar uma fumaça azulada é comum em veículos com quilometragem mais alta. Conforme o motor vai ficando mais cansado, as folgas internas se tornam maiores, os componentes ficam mais desgastados e permitem que o óleo do motor suba para a câmara de combustão.

Já a fumaça preta indica uma mistura rica de combustível, o que significa que algo está desregulado e ele está queimando a gasolina mais do que deveria. Isso pode ocorrer por diversos motivos, como um filtro de ar sujo ou qualquer problema relacionado à injeção do sistema de combustível.