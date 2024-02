Vazamento no carro: posso rodar mesmo sem 'água' no radiador?

Já falamos bastante sobre o arrefecimento do veículo na coluna, pois é muito importante. Sem ele o motor até funciona, mas por pouco tempo. Às vezes, mesmo fazendo tudo correto, um imprevisto faz com que toda o líquido deste componente vá embora - como um vazamento, por exemplo. Sem "água" nenhuma no sistema, eu ainda posso andar?

Claro que tudo depende da situação em que você se encontra e da necessidade de tirar o carro daquele lugar. Mas andar sem líquido nenhum no sistema é muito perigoso para o motor. Ele fica sem recurso algum para controlar a temperatura, que subirá muito rápido. Os danos, a partir daí, pesarão bastante no seu bolso.

Se você estiver em uma via muito movimentada, em situação perigosa, e precisar sair dali de qualquer maneira com seu carro, até pode andar alguns metros com o veículo até encontrar um lugar seguro e acionar o socorro.