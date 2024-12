Como fazer o cadastro e login na Superbet Brasil

Por isso, continue a leitura para saber como fazer o seu registro na plataforma.

Cadastro e Login na Superbet: Passo a Passo

Como se registrar e entrar na Superbet Brasil? Imagem: Adobe Stock / Superbet

O primeiro passo para fazer o seu cadastro nas casas de apostas em geral é localizar o botão “Registre-se”. Ele está localizado no canto superior direito da página, seja através do computador, ou do aplicativo.

Ao clicar no botão, uma nova página abrirá com o primeiro passo. Nele você deve informar a sua data de nascimento e o seu CPF. Após ter as informações validadas clique em “Continuar”.

No segundo passo, o seu nome e sobrenome deve estar preenchido após ter o seu CPF confirmado. Então você precisa informar: Endereço, Cidade, CEP e celular, com o DDD. Após preencher essas informações, basta clicar no botão Continuar.