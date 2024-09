Superbet App: Como baixar e usar os recursos do aplicativo?

Outra vantagem de possuir o aplicativo sempre ao alcance é a possibilidade de pedir ajuda através do suporte Superbet. E não apenas em relação ao bônus, alguma aposta perdida ou dúvida do cálculo do cash out.

Através do aplicativo você tem acesso ao Jogo Responsável e ao seu perfil, podendo limitar o acesso às apostas, uma pausa dos jogos e a autoexclussão se for necessário.

Para acessar o suporte, basta selecionar o botão com o ponto de interrogação (?) no canto superior direito da tela. Você será direcionado para uma nova página com algumas dúvidas frequentes, mais informações sobre o Jogo Responsável e no final da tela a opção de abrir um chat com um atendente.

O atendimento é feito rapidamente primeiro por um robô para filtrar sua dúvida. Caso ele não consiga esclarecer, você poderá falar diretamente com um atendente humano disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da semana.

Porque devo escolher o aplicativo da superbet ao invés do site?

A maior vantagem de possuir o aplicativo no seu celular é clara. Acesso instantâneo e de onde estiver. Seja para poder usufruir dos jogos online a qualquer momento, no conforto do lar, ou a caminho de um compromisso. Possuir o aplicativo vai facilitar o seu acesso.