Quais os métodos de pagamento aceitos na Superbet? Descubra aqui!

Com o Pix sendo o único método de pagamento aceito pela Superbet, depositar na sua conta não vai ser tarefa difícil. Primeiro, é claro, você precisa concluir o seu cadastro Superbet. Após isto, com o login feito, basta clicar no avatar no canto superior direito da tela.

Você entrará no seu perfil e basta seguir os seguintes passos:

1 - Clique no botão “DEPOSITAR”. Ele está no menu localizado no canto superior direito;

2 - Uma nova aba com a opção de depósitos estará disponível.

3 - Preencha o seu CPF, o mesmo da sua conta bancária, e selecione um dos valores indicados pela Superbet, ou preencha o valor desejado para seu depósito. Clique em “Depositar”;

4 - Uma nova tela surgirá com o QR-Code para fazer o Pix, se estiver no computador, pode copiar ou seguir para a aplicação do seu banco e com a tela do celular concluir o seu Pix. Se estiver utilizando um aparelho móvel ao invés do QR Code aparecerá somente a opção de copiar código. Utilize o código copiado no aplicativo do seu banco para concluir o Pix.