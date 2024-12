Entenda o que é handicap em apostas esportivas

Nas próximas linhas nós vamos explicar o que é o handicap nas apostas esportivas, os seus tipos, como funciona e, claro, como apostar. Fique conosco e aprenda sobre um mercado que costuma pagar bem nas melhores casas deapostas do mercado.

O que é Handicap?

Um dos mercados de apostas esportivas que mais despertam curiosidade é o handicap, devido ao seu nome diferente e as regras vistas, num primeiro momento, como complicadas. Mas você verá agora que não é nada disso.

Na prática, o Handicap nas apostas esportivas é vantagem ou desvantagem que as casas de apostas aplicam a um time ou evento de jogo a fim de torná-lo mais equilibrado.

Por exemplo, imagine um jogo entre Flamengo x Brasiliense. O time rubro-negro é o mais rico do Brasil, faturando mais de 1 bilhão ao ano. Enquanto o time candango disputa somente a Série D. Há uma enorme disparidade que se reflete nas odds.

A vitória do Flamengo pagará, no máximo, 1.15. Já a do Brasiliense pagará na casa dos 10.00. Apostar normalmente no Flamengo no mercado 1x2 não é nada vantajoso, do mesmo jeito que apostar no Brasiliense é muito arriscado.