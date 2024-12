Flamengo x Vitória: Palpites, estatísticas e escalações | 08/12/2024

Últimos 5 jogos

🟡 Vitória 1 x 1 Grêmio

1 x 1 Grêmio ✅ Vitória 2 x 0 Fortaleza

2 x 0 Fortaleza 🟡 Botafogo 1 x 1 Vitória

✅ Criciúma 0 x 1 Vitória

❌ Vitória 1 x 2 Corinthians

Provável escalação do Vitória

O técnico Thiago Carpini deve contar com a volta do meia Matheusinho a equipe titular após cumprir suspensão diante do Grêmio. Porém terá o desfalque do zegueiro Neris, com o terceiro cartão amarelo na competição. Com isso, o time de salvado pode abrir mão dos três zagueiros para a próxima partida e ir a campo com a seguinte escalação:

⚽️ Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu e Wagner Leonardo e Carlos Eduardo; Willian Oliveira, Ricardo Ryller e Lucas Esteves; Matheusinho (Gustavo Mosquito), Janderson e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Estatísticas de Flamengo x Vitória

O rubro-negro do Rio leva uma grande vantagem no confronto. Flamengo e Vitória já sem enfretaram em 49 oportunidades, com 30 vitórias do Flamengo, 9 empates e 10 triunfos do Vitória. Jogando com o mando de campo da equipe da Gávea, a superioridade é maior ainda. Foram 25 jogos, com 18 vitórias do Flamengo, três empates e apenas 4 triunfos do Vitória.