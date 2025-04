Augsburg x Eintracht Frankfurt: Palpite e Onde Assistir - Bundesliga 2025 - 20/04

Augsburg x Eintracht Frankfurt – Palpites

Palpite 1: Eintracht Frankfurt vence com handicap -1.0 – Odd de 2.10 na Superbet

Palpite 2: Gol de Hugo Ekitike a qualquer momento – Odd de 2.50 na Bet365

Gol de Hugo Ekitike a qualquer momento – Odd de 2.50 na Bet365 Palpite 3: Mais de 3.5 gols na partida – Odd de 2.30 na Bet365

*** As odds são dinâmicas e podem variar. As cotações foram registradas em 16/04, às 11h00.

Palpite 1: Eintracht Frankfurt vence com handicap -1.0

O Eintracht Frankfurt tem mostrado força contra equipes da parte inferior da tabela. Nas últimas 6 vitórias, 4 foram por dois ou mais gols de diferença. Jogando fora de casa, ainda assim mantém padrão tático sólido e posse de bola eficiente.

Já o Augsburg tem vacilado diante de adversários do G6, com derrotas pesadas contra Bayer Leverkusen e Stuttgart. Assim, a odd de 2.10 para o handicap -1.0 no Frankfurt pode ser uma escolha segura com ótimo valor.