Flamengo x Internacional: palpites, estatísticas e dicas | 01/12/2024

O duelo entre Flamengo x Internacional vai agitar o domingo de futebol e a 36ª rodada do Brasileirão. Na prática, os dois times já não tem muito por brigar: as chances de títulos são pequenas e ambos já estão na Libertadores. No entanto, o duelo desta semana é particular na briga pela 3ª colocação do torneio. Leia a seguir os palpites do UOL Apostas para o jogo, além de estatísticas e escalações da partida.

Flamengo x Internacional: palpites do UOL Apostas

Ambas Equipes Marcam : Sim — 1.94 na KTO (palpite de baixo risco)

: Sim — (palpite de baixo risco) Gols : +2.5 — 2.25 na Parimatch (palpite de médio risco)

: +2.5 — (palpite de médio risco) Marcar a qualquer momento: Gabriel Barbosa — 3.10 na bet365 (palpite de alto risco)

*Estas odds foram registradas no momento de publicação do conteúdo. Lembre-se de que as cotações das bets são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento.