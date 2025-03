Quem vai ganhar o Brasileirão 2025? Odds e palpites para aposta de longo prazo

Botafogo

Quem vai ganhar o Brasileirão 2025? Para muitas pessoas, é o mesmo time que venceu em 2024. O Botafogo foi o campeão nacional no ano passado e liderou quase todo o torneio em 2023. No entanto, o time se desfez no fim do ano passado, com peças importantes como Thiago Almada, Luiz Henrique e o técnico Artur Jorge indo embora.

Mesmo assim, o time é um dos favoritos a levantar a taça no fim da temporada. A melhor cotação que encontramos foi de 8.00 na Reals.

Torneios de cassino com milhares em prêmios Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 372, de 24 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Corinthians

O Corinthians terminou o Brasileirão 2024 com uma das maiores arrancadas e sequências vitoriosas do torneio. Em 2025, continuou em um bom ritmo: apesar da queda na Libertadores, foi campeão estadual em cima do maior rival.