Criciúma x Flamengo: Palpites, estatísticas e escalações | 04/12/2024

No seu último jogo, o Criciúma chegou a abrir 2x0 de vantagem e deixava a equipe fora da zona de rebaixamento. Porém, a equipe catarinense levou a virada e viu as chances de jogar a Série B em 2025 aumentaram. Já o Flamengo abriu 3x0 no Maracanã e por pouco também não teve um placar adverso, terminando a partida em 3x2.

Por isso, a equipe do UOL Apostas separou alguns palpites para o confronto desta quarta-feira entre as equipes. É importante apenas saber como funcionam as odds antes de fazer as suas apostas para entretenimento.

Qual aposta em Criciúma x Flamengo vale mais a pena?

De um lado, um time desesperado na luta contra o rebaixamento. Do outro, o campeão da Copa do Brasil de 2024 e já sem chance de título. Pode parecer que apenas um deles tem interesse na partida, porém, a equipe comandada por Filipe Luís tem demonstrado vontade e por isso a equipe do UOL Aposta separou algumas opções de palpites envolvendo gols.

Casa Termina sem levar gol: Não (Palpite de Baixo Risco)

O Criciúma já teve a defesa vazada 53 vezes nesse Campeonato Brasileiro, e para piorar a luta contra o rebaixamento, a equipe de Santa Catarina não terá dois jogadores importantes na equipe titular.