Botafogo x Vitória: Palpites, estatísticas e escalações | 23/11/2024

⚽️ Lucas Arcanjo; Lucas Esteves, Wagner Leonardo, Neris e Raúl Cáceres; Willian Oliveira, Ryller, Eduardo, Matheuzinho e Gustavo Mosquito; Alerrandro.

Técnico: Thiago Carpini

Histórico entre Botafogo x Vitória

Botafogo e Vitória são dois times tradicionais do futebol brasileiro e já se enfrentaram por competições nacionais, seja na Série A ou B em 48 oportunidades. E o equilíbrio é a palavra-chave no confronto. Foram 17 triunfos para cada equipe, com 14 empates.

Com o Botafogo como mandante, o que ocorre neste sábado, foram disputados 22 jogos entre as duas equipes, com 8 vitórias do Botafogo, 8 empates e 6 triunfos do Vitória.

O resultado que por mais vezes aconteceu no confronto, em cinco oportunidades, foi o empate por 1x1. Porém, nos últimos 10 jogos entre as equipes, o Botafogo venceu seis vezes, com três empates e apenas um triunfo do Vitória. No primeiro turno do campeonato, o Botafogo saiu com a vitória, 1x0, gol de Savarino, no Barradão.