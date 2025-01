Barcelona x Valencia: Palpites e Estatísticas | LaLiga 26/01

Já o Valencia perdeu seu último jogo por 1 a 0 para o Real Sociedad, em uma partida em que teve dificuldades para criar chances claras de gol.

Quais apostas para Barcelona x Valencia valem a pena?

O confronto entre Barcelona e Valencia pela LaLiga 2024/25 apresenta oportunidades interessantes para os apostadores.

A seguir, analisamos três palpites com base no desempenho recente das equipes:

Palpite 1. Vencedor do Encontro: Barcelona --- 1.30 na EstrelaBet (risco baixo)

O Barcelona tem um histórico favorável contra o Valencia, especialmente em casa. Com 12 vitórias em 20 jogos na temporada, o time catalão conta com um elenco de maior qualidade e deve buscar a vitória para se manter no topo da tabela.