Tem pouca gordura e ajuda a perder peso: os benefícios do peito de frango

Devido ao seu baixo teor de gordura, o peito de frango é uma opção de alimento de mais fácil digestão. "Isso porque a gordura de uma refeição afeta o tempo que o alimento fica no estômago, sendo que as refeições gordurosas são mais lentas para serem digeridas, fazendo com que a pessoa se sinta mais 'pesada'", acrescenta Kfouri.

6. Fornece importantes minerais para saúde

Esse alimento oferece nutrientes essenciais, incluindo selênio, cobre, potássio, magnésio e fósforo, que desempenham papéis fundamentais em diversas funções do organismo, inclusive para a saúde dos ossos, dentes, funções cardíacas e para a imunidade.

7. Ajuda a diminuir o risco de câncer

Uma pesquisa publicada no periódico Journal of the National Cancer Institute sugere que uma dieta rica em aves e peixes, em detrimento da carne vermelha, pode estar associada a uma redução no risco de certos tipos de cânceres digestivos e respiratórios. Mas esse alimento sozinho não faz milagres, por isso é importante adotar um estilo de vida saudável e ativo.

8. Promove a saúde óssea