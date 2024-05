Da musculação à comida: como manter a saúde e a boa forma após os 60 anos?

Ponto de atenção. Ao não fazer musculação corretamente e praticar exercícios aeróbicos exageradamente, pode ser que a pessoa não ganhe músculos. O segredo está no equilíbrio entre treinos intensos de musculação e exercícios aeróbicos com moderação.

Alimentação é essencial. Uma dieta adequada, com o teor certo de proteínas e carboidratos, também é muito importante tanto para o processo de ganho de massa magra, quanto para a perda de gordura. É claro que a prática de exercício físico é fundamental para o ganho de massa magra — particularmente, a musculação. No entanto, a ajuda de um programa nutricional é crucial para alcançar seus objetivos.

Alimentação saudável e balanceada não significa fazer "sacrifícios". Não cometa mais o erro de achar que, para queimar gordura e definir músculos, não é preciso comer. Ao se alimentar bem e conscientemente, isso se torna tão natural que não é preciso passar vontade — ao contrário, a alimentação se torna também prazerosa.

Procure sempre ingerir nas principais refeições fontes de proteína e carboidrato. Atente-se para a proporção de proteína ser maior que a de carboidrato, primeiro porque a proteína é muito importante para a construção muscular e, segundo, porque o carboidrato em excesso pode levar ao ganho de peso. Se possível, pese os carboidratos ingeridos em cada refeição — sempre acompanhada das indicações de um nutricionista.

Se alimente em intervalos curtos. Não fique mais de três horas sem ingerir alguma coisa, nem que seja só um iogurte. Isso acelera o metabolismo e ajuda para que fique com menos fome nas principais refeições.

Fuja de alimentos gordurosos, industrializados, dos embutidos, do açúcar, refrigerantes e álcool em excesso. O ideal é emagrecer com saúde, por meio de uma reeducação alimentar, porque, perder peso rápido, com dietas milagrosas, não tem chance de sucesso em longo prazo.