Memória humana tem espaço infinito? Esse é um mistério até pros cientistas

O estilo de vida pode diminuir a memória. Falta de exercícios físicos, alcoolismo e tabagismo são extremamente detrimentais à manutenção da memória. Até por que esses fatores causam déficits de suprimento arterial a redes neurais diretamente associadas à codificação e recuperação de memórias.

Diferenças

Embora os pesquisadores concordem que seja possível melhorar as capacidades de memória, também há um entendimento de que tal facilidade seja uma característica que depende de indivíduo para indivíduo.

As pessoas têm diferentes habilidades cognitivas. Existe uma média esperada para as pessoas, de acordo com a faixa etária e a escolaridade, portanto existe diferença na memória das pessoas.

A memória acaba sendo como qualquer outra característica do organismo. Da mesma maneira que existem pessoas com mais musculatura do que outras, existem pessoas com mais memória do que outras.

Fontes: Valdemar Setzer, professor do Instituto de Matemática e Estatística (IME) da Universidade de São Paulo (USP); Richardson Leão, neurocientista do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Camila Cruz Rodrigues, psicologa e professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie; Rodrigo Duprat, médico e estudioso dos processos de cognição.