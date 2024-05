O que acontece quando paro de tomar um remédio como Ozempic ou Mounjaro?

Ter qualidade de sono

Exercitar-se de forma a construir e manter os músculos. Enquanto estiver tomando o medicamento, você provavelmente perderá músculos e gordura, embora isso não seja inevitável, especialmente se você se exercitar regularmente enquanto estiver tomando o medicamento.

Abordar os aspectos emocionais e culturais da vida que contribuem para comer demais e/ou comer alimentos não saudáveis e como você vê o seu corpo. O estigma e a vergonha em relação à forma e ao tamanho do corpo não são curados com o uso desse medicamento. Mesmo que você tenha uma relação saudável com a comida, vivemos em uma cultura que é gordofóbica e discrimina as pessoas com corpos maiores.

Comer de forma saudável, com a esperança de continuar com os hábitos que foram formados durante o uso da medicação. Comer refeições com alto teor de nutrientes e fibras, por exemplo, e porções menores em geral.

Muitas pessoas deixarão de tomar tirzepatida ou semaglutida em algum momento, já que são caros e escassos. Quando isso acontecer, é importante entender o que acontecerá e o que você pode fazer para ajudar a evitar as consequências. Também é importante fazer revisões regulares com seu médico.

*Natasha Yates, doutoranda e clínica geral, Bond University