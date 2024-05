5 procedimentos estéticos que são mais perigosos do que você pensa

4. Lipodissolve

Essa é uma técnica que usa substâncias que geram inflamação nas células de gordura abaixo da pele, com o objetivo de reduzir gordura localizada e celulite. Ela pode ser realizada tanto na face como no corpo e diversas substâncias podem ser usadas, como desoxicolato, fosfatidilcolina, desoxicolato, rutina, melilotus, cafeína, cynara, entre outras.

"Algumas, como o desoxicolato, causam uma inflamação maior que outras. Essa inflamação dura, em média, de duas a quatro semanas e, idealmente, deve ser feita drenagem e massagem no local realizado", indica Nascimbem.

Segundo ela, são necessárias de três a oito sessões para um resultado mais visível. "Ela não deve ser realizada em pacientes obesos (é para gordura localizada, e não é um método de emagrecimento), pacientes com doenças autoimunes, que estejam com infecções ativas, com distúrbios da coagulação ou que usam anticoagulantes e alérgicos", afirma.

A dor durante e depois da aplicação é comum, assim como vermelhidão e inchaço por alguns dias. Mas outras complicações mais graves podem aparecer. A necrose, por exemplo, pode acontecer caso a aplicação seja feita de forma incorreta, assim como infecções, hematomas, nódulos e irregularidades na superfície da pele.

"A eficácia e a segurança do lipodissolve são controversas e a técnica não é aprovada pela FDA", ressalta Wendell Uguetto. No Brasil, uma nota técnica da Anvisa fala sobre o uso do desoxicolato, comum em técnicas de lipodissolve, indicando que seu uso não se enquadra como produto para saúde e que ele não está registrado na base de dados.