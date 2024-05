Meu silicone pode romper, girar ou sair do lugar? O que pode causar isso?

Com relação a girar ou sair do lugar, isso acontece por conta da textura da cápsula externa que envolve o gel do silicone. Portanto, implantes com a superfície mais lisa ou não texturizada tendem a se mover mais. Já os silicones com revestimento microtexturizados e de poliuretano são os que menos saem da posição colocada.

Caso o implante gire ou saia do lugar, o que se observa de imediato é uma mudança na forma da mama. Algumas vezes o paciente não tem outro sintoma. Essa mudança de posicionamento do implante faz com que a pessoa veja no espelho duas mamas diferentes e assimétricas, diferente do que observava antes do problema. O lado positivo é que esse deslocamento não provoca riscos à saúde. Mas o ideal, claro, é buscar ajuda médica.

Ainda assim, é importante evitar pressão local e fazer acompanhamento frequente com exame de ultrassonografia a cada seis meses.

Fontes: Jose Valber Lima Meneses, cirurgião plástico e coordenador do serviço de feridas do HUPES-UFBA (Hospital Universitário Prof. Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia), ligado à Rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e Wendell Uguetto, cirurgião plástico da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica) e membro do corpo clínico do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

