'Fiquei viciado em sexo', diz Ney Matogrosso; como identificar transtorno?

O cantor Ney Matogrosso, 82, disse que a vida sexual sempre teve e continua tendo um peso essencial. Ele contou já ter transado com mais de 15 pessoas ao mesmo tempo e ter sido viciado em sexo.

"Lá pelos 30, 40 anos, cheguei a ficar viciado em sexo. Tinha que transar todo dia para conseguir dormir. Hoje, vivo um relacionamento com uma pessoa de fora do Rio e consigo me guardar para ela", disse.

Vício em sexo é distúrbio de saúde mental. Segundo a Classificação Internacional de Doenças da OMS (Organização Mundial de Saúde), o problema é considerado um transtorno do comportamento sexual compulsivo. A pessoa com diagnóstico precisa de ajuda profissional para realizar tratamento.