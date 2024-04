O que acontece no seu corpo quando você tem um AVC

Outro possível resultado da perda de tecido cerebral é o comprometimento cognitivo vascular que, no seu extremo, se relaciona à demência, mas pode alterar funções como lembrar de tomar remédios, vestir-se, gerenciar as finanças, etc.

A comunicação sofre prejuízos

Problemas na fala, na escrita e na leitura, além de compreensão da linguagem, são consequências de lesões no hemisfério esquerdo do cérebro. A depender da gravidade do AVC, tais habilidades podem desaparecer completamente (afasia).

A dificuldade para falar acontece porque as alterações musculares levam à fraqueza ou à falta de coordenação dos músculos da fala, especialmente quando as lesões estão presentes em ambos os lados do cérebro. Tais situações também estão associadas à dificuldade para engolir.

As emoções mudam e o humor também

Dados do Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e AVC revelam que após um evento desses podem ocorrer alterações nas emoções, inclusive quadros de depressão, o que poderia atrapalhar a recuperação.