O que acontece no seu corpo quando você toma colágeno

Modere a exposição ao sol usando protetor solar, e prefira expor-se por 10 a 20 minutos no sol do meio dia, 3 a 4 vezes por semana.

Garanta dormir o sono da beleza (7 a 9 horas por noite).

Evite o tabaco. A cessação do tabagismo é mais importante que a suplementação.

Controle os níveis de estresse adotando técnicas de relaxamento. O cortisol afeta negativamente a produção do colágeno.

Fontes: Monique de Paula Sobrinho, nutricionista pediátrica com formação na Faculdade de Saúde Pública da USP, atua na Clínica Mãe Canguru (SP); Valeria Zanela Franzon, médica dermatologista e professora da Escola de Medicina e Ciências da Vida da PUC-PR; e Vitória Hana Müller Mottin, farmacêutica, professora e pesquisadora da Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), no Rio Grande do Sul, dos cursos de graduação em farmácia, biomedicina e estética e cosmética; é ainda pesquisadora na área de nanotecnologia e cosmetologia. Revisão técnica: Valeria Zanela Franzon.

