Você pode estar ingerindo mais sódio do que pensa; conheça o 'sal oculto'

Uma pesquisa publicada em 2012 mostrou ainda que aqueles que ingerem sal em excesso têm um risco 68% maior de desenvolver câncer de estômago, se comparados com quem consome moderadamente. Esse risco é atribuído à capacidade do sal em promover o crescimento das bactérias H. pylori no estômago, o que pode desencadear inflamação, úlceras gástricas e, potencialmente, o desenvolvimento de câncer gástrico, como relatado em um artigo de 2020 publicado na revista The Lancet.

Como reduzir o consumo

Priorize alimentos minimamente processados ou in natura como: frutas, verduras e legumes.

Reduza o consumo dos ultraprocessados.

Observe os rótulos. Conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, um alimento é classificado como rico em sódio quando a sua quantidade excede 400 mg a cada 100 gramas do produto. Graças a uma determinação da Anvisa, desde 2022 os produtos alimentícios devem conter uma lupa na parte frontal da embalagem indicando que aquele alimento é rico em sódio e/ou açúcar.