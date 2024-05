Especialistas listam 5 alimentos grandes causadores de gases

Embora possa causar dores, desconforto e até embaraço, e também se relacione com doenças como a síndrome do intestino irritável, na maioria das vezes o problema pode ser controlado com mudanças no estilo de vida, em especial a adoção de uma dieta conhecida como FODMAP, caracterizada pelo consumo reduzido de alimentos como feijões, grãos e açúcares. Exercícios físicos e de postura, igualmente, compõem o plano de tratamento.

A seguir, veja seis alimentos que são grandes causadores de gases segundo especialistas consultados por VivaBem.

Imagem: Fudio/Getty Images/iStockphoto

1. Feijão

Leguminosas têm um tipo de carboidrato (rafinose) que tende a aumentar a formação de gases. No entanto, algumas alterações na forma de preparo podem minimizar o problema. Deixe os grãos de molho ao menos 12 horas, em uma mistura de água com 1 colher (sopa) de vinagre. Depois, lave bem e cozinhe. Isso reduz a quantidade do componente fermentável que provoca os gases. Outra opção é consumir o feijão azuki (japonês), que não contém a rafinose.