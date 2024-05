Melhora a saúde cardíaca e óssea: 8 benefícios da semente de papoula

Além disso, contém fibras, que reduzem o colesterol total e o colesterol LDL (considerado "ruim").

Também possuem antioxidantes em pequenas quantidades, como vitamina E e compostos fenólicos, que protegem as células do estresse oxidativo e diminuem o risco de doenças cardiovasculares.

Regula o açúcar no sangue

As sementes de papoula ajudam a regular o açúcar no sangue (glicose) devido ao seu teor de fibras e gorduras saudáveis.

As fibras solúveis retardam a digestão e a absorção de carboidratos, o que previne picos de açúcar no sangue após as refeições. Além disso, as fibras insolúveis promovem a saciedade, controlando os desejos por alimentos ricos em açúcar.

Já as gorduras insaturadas melhoram a sensibilidade à insulina, o hormônio responsável pela regulação dos níveis de açúcar no sangue.