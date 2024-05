Será que sua produção de vitamina D está suficiente?

A vitamina D pode se apresentar sob duas formas: D2 (obtida por meio dos alimentos) e D3 (obtida pela exposição solar e suplementos). As duas são metabolizadas sob a forma 25(OH)D, que sempre passa pelo fígado e depois é direcionada para o rim, que a transforma na sua forma ativa.

Imagem: iStock/VivaBem

Apesar de a vitamina D estar presente em alimentos como sardinha e atum enlatados, óleo de fígado de bacalhau, salmão selvagem e laticínios, a quantidade disponível é bem pequena, por isso, para atingirmos a quantidade ideal de vitamina D não podemos depender de fontes alimentares, e sim da exposição da pele à luz solar regularmente (sem filtro), assim nossa pele consegue através de uma processo químico produzir a vitamina D.

Como um consenso geral, precisamos de 15 a 20 minutos de exposição solar, no período mais quente, sem uso de filtro solar. O problema é que esse tempo pode alterar dependendo da região em que a pessoa mora, assim como a área do corpo exposta, peso, idade, cor da pele, medicamentos usados, saúde do fígado e rim. Toda vez que citamos a exposição solar sem uso de filtro solar, o câncer de pele sempre entra em pauta, afinal o Brasil tem altos índices deste tipo de câncer, por isso que é preciso tomar cuidado e avaliar se a exposição solar é o mais indicado para você.

Imagem: Elena Volf/iStock

Com isso, o exame de vitamina D deve ser incluído na lista de exames de rotina. A medição sanguínea deve ser de no mínimo 30 ng/ml, porém idealmente deveria atingir entre 50 a 80 ng/ml, como mostram os estudos. Lembrando que a toxicidade só ocorre em níveis séricos maiores que 150 ng/ml. Normalmente, os multivitamíncos fornecem em torno de 400 UI de vitamina D, só que se os exames estiverem abaixo do ideal, são necessárias doses diárias em torno de 2000 UI ou até mais, dependendo da patologia do paciente. Por isso é tão importante medir os níveis para adequar a suplementação.