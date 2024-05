6 alimentos que de fato ajudam a evitar câncer, segundo a ciência

É importante evitar alimentos ultraprocessados - aqueles prontos para consumo ou para aquecer -, bebidas adoçadas e alimentos de alta carga calórica, como itens de fast food.

É aconselhável limitar a quantidade de carne vermelha - preferencialmente, até 500 g por semana. As carnes vermelhas processadas, como presunto, salsicha, linguiça, bacon, salame e mortadela, são fatores de risco para o câncer de cólon.

Evidências científicas indicam uma associação desses alimentos com diversos tipos de câncer, em especial os originários do sistema digestório. Os tumores com relação mais bem estabelecida com a alimentação são os de boca, faringe e laringe, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, vesícula biliar, rim e endométrio.

Fontes: Duílio Reis da Rocha Filho, oncologista, diretor da Sboc (Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica); Monica Stiepcich, patologista do Grupo Fleury; Isolda Prado, nutróloga da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia); Marcella Garcez, nutróloga e diretora da Abran no Paraná; Brigitte Olichon, nutricionista e professora da Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP/Fase).

*Com informações de reportagens publicadas em 03/11/2018, 20/07/2022, 23/02/2019, 19/07/2019, 28/12/2018 e 16/03/2023