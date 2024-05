Água com vinagre de maçã ajuda a emagrecer? Faz bem para saúde?

Para aqueles que o buscam com intenção de emagrecer, esse não é um dos seus benefícios. O que a bebida faz é diminuir o índice glicêmico (velocidade com que os níveis de glicose, ou açúcar, aumentam no sangue após sua ingestão) da refeição, evitando picos de insulina, hormônio que estimula o acúmulo de gordura corporal, melhorando o metabolismo e desinflamando o organismo. Porém, sem dieta saudável e atividade física regular, os ganhos do tempero sozinho são muito pequenos.

De qualquer forma, há benefícios importantes do vinagre de maçã. Conheça alguns a seguir.

Protege o coração

O vinagre de maçã, mais especificamente seus nutrientes e substâncias (magnésio, quercetina, antioxidantes), ajuda o coração, uma vez que combate e reduz o risco de colesterol, hipertensão e diabetes. Além disso, o vinagre pode ser usado para substituir o sal nas principais refeições.

Ajuda na digestão

O vinagre de maçã, assim como o limão quando é espremido e ingerido com água, contribui para a produção de ácido gástrico, que auxilia na digestão e na redução de radicais livres. Em grandes quantidades, os radicais livres atacam tanto as células que o organismo não consegue mais se defender, provocando o estresse oxidativo, que por sua vez pode piorar o processo do envelhecimento do corpo, aumentar o risco de doenças cardiovasculares e de complicações em diabéticos, alterar o sistema imunológico, interferir no desenvolvimento da artrite e de doenças neurodegenerativas, impactar no surgimento de câncer, e outros problemas.