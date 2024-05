Corinthians e Fluminense se classificam com futebol medíocre

Dois times com o mesmo número de pontos no Campeonato Brasileiro (5), com o mesmo fraco desempenho, jogando contra times das séries C e D, e mesmo assim não conseguem apresentar um futebol convincente.

Corinthians e Fluminense estão literalmente no mesmo barco ou são farinhas do mesmo saco. Achar graça nas vitórias contra América-RN e Sampaio Corrêa, que neste momento são equipes infinitamente inferiores que os dois, é se contentar com pouco.

Valorizar esse ou aquele jogador de qualquer um dos dois times é forçar uma barra tremenda. É ver coisas que não estão acontecendo, é tapar o sol com a peneira, é festejar vitórias com futebol medíocre.



Nem Fernando Diniz, e muito menos Antônio Oliveira, conseguem fazer seus times jogarem um futebol minimamente agradável. Só para lembrar, o Fluminense está na zona de rebaixamento do Brasileirão, e o Corinthians é o primeiro time fora do Z4 por ter um saldo de gol menos ruim que o time carioca.