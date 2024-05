Colocar sal extra na comida aumenta risco de câncer em quase 40%

Você é daquelas pessoas que adiciona sal aos pratos já prontos? O comportamento gera alerta, porque um estudo publicado no dia 17 de abril apontou que o hábito pode aumentar o risco de desenvolver câncer de estômago em comparação a quem não procura por um saleiro livre sobre a mesa.

A pesquisa, publicada no periódico Gastric Cancer, utilizou como base informações de 471.144 adultos. Esses dados foram coletados do UK Biobank, um repositório biomédico que armazena dados genéticos, de estilo de vida e de saúde, além de amostras biológicas de meio milhão de cidadãos britânicos.

As respostas à pergunta "Com que frequência você adiciona sal à sua comida?" foram analisadas pelos pesquisadores num período entre 2006 a 2010. As pessoas que afirmaram "sempre" ou "frequentemente" adicionar sal à comida tinham 39% mais probabilidade de desenvolver câncer de estômago durante um período de observação de quase 11 anos, de acordo com comunicado dos autores à imprensa.