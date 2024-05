Iogurte é bom ou ruim para diabetes? Veja o que diz a ciência

Para se ter uma ideia, os participantes com níveis mais elevados desses biomarcadores tiveram 29% menos risco de ter diabetes do tipo 2 do que adultos com níveis mais baixos.

"Embora a gordura láctea contenha ácido palmítico, que pode aumentar o risco de diabetes, ela também contém vários outros tipos de ácidos graxos e está presente em alimentos específicos, como queijo ou iogurte, que podem reduzir o risco", dizem os pesquisadores.

Estamos cientes de que nosso trabalho tem limitações e requer mais pesquisas sobre os mecanismos subjacentes, mas, no mínimo, as evidências disponíveis sobre a gordura láctea não indicam nenhum risco aumentado para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Dariush Mozaffarian, professor sênior do estudo

Para Mozaffarian, descobertas desse tipo tendem a exigir uma revisão das diretrizes dietéticas que encorajam as pessoas a evitar laticínios integrais.

"Embora os laticínios sejam recomendados como parte de uma dieta saudável, as diretrizes norte-americanas e internacionais geralmente recomendam produtos lácteos com baixo teor de gordura ou sem gordura devido a preocupações com os efeitos adversos de calorias mais altas ou gordura saturada", concluiu Mozaffarian.

Mas aqui vai um alerta: procure não consumir iogurtes que sejam altamente açucarados ou com frutas já inclusas, que também podem ser muito doces.