Nutricionistas dizem o que comer (e evitar) para reduzir risco de câncer

Embora o câncer tenha causas multifatoriais, o padrão alimentar é apontado como uma das principais causas evitáveis de câncer, de acordo com o Inca (Instituto Nacional de Câncer). Segundo o nutricionista Abner Souza Paz, a alimentação tem influência direta, principalmente nos casos de câncer do aparelho digestivo.

"Alimentos que contenham uma quantidade considerável de aditivos, corantes e conservantes podem afetar o padrão de replicação do DNA e induzir danos inflamatórios no organismo. Esse processo pode ser o precursor da transformação de uma célula normal em uma célula tumoral", explica Paz, que é doutor em imunologia pela UFAM (Universidade Federal do Amazonas) e pesquisador em câncer e estado nutricional no Fcecon (Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas).

O consumo frequente de carne processada (como salsicha, salame, bacon, linguiça, mortadela e presunto), por exemplo, tem forte ligação com o desenvolvimento de tumores, tendo sido classificada no mesmo grupo de carcinogenicidade que o tabaco e o amianto pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Segundo uma revisão científica publicada na The Lancet Oncology em 2015, consumir 50 gramas por dia desses alimentos está associado a um aumento de 18% no risco de câncer colorretal.