Novas regras dos rótulos de alimentos já estão valendo; veja o que muda

As novas regras para rótulos de alimentos no país entraram em vigor ontem (9) para produtos lançados há um ano. De acordo com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), além de mudanças na tabela de informação nutricional, devem ser adotados alertas, na parte frontal da embalagem, sobre alguns nutrientes.

O objetivo das normas é melhorar a clareza e legibilidade dos rótulos dos alimentos e, assim, auxiliar o consumidor a fazer escolhas alimentares mais conscientes e adequadas às necessidades individuais.

Os produtos terão que apresentar informação simples sobre os nutrientes com relevância para a saúde, como o alto teor de açúcar adicionado e a quantidade de gorduras saturadas e de sódio.