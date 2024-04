Quimioterapia me deixa muito enjoado; como reduzir esse sintoma?

Alimente-se várias vezes ao dia: de 5 a 6 vezes, com refeições pequenas e lanches, pequenas quantidades provocam menos náuseas do que grandes quantidades;

Evite alimentos com cheiros fortes: como café, peixe, cebola e alho;

Se puder, peça para alguém preparar sua comida: o cheiro do alimento também provoca náuseas. Sem esquecer, claro, de evitar o contato com odores fortes como perfumes.

É importante saber também que, normalmente, o enjoo cede poucos dias após a aplicação do tratamento. Quando a quimioterapia acabar, esses sintomas também desaparecem.

Entretanto, como os enjoos costumam ter vários fatores causadores, como outros medicamentos, gastrite, algum grau de obstrução intestinal, radioterapia, entre outros, ele pode persistir. Por isso, é muito importante identificar todas as causas de náuseas durante o tratamento, para que sejam tratadas especificamente.

