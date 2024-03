Câncer aos 17: 'Me deram 6 meses de vida, tentei tudo e só queria viver'

É claro que, às vezes, fico triste e desesperada —não por mim, mas porque vou deixar as pessoas que amo. A hematologista me deu de dois a quatro meses de vida. Já a médica de cuidados paliativos fala em seis meses. Prefiro acreditar neste último.

TikTok virou lugar de desabafo

Meus pais sempre buscaram tudo o que podiam fazer para eu ficar mais tempo aqui. Eles tentam não sofrer na minha frente, para dar uma força, mas sei que sofrem muito —acho que mais do que eu.

Isabel ao lado do pai e da mãe Imagem: Arquivo pessoal

Eles me deram muito apoio. Minha mãe, por exemplo, abriu mão do trabalho para cuidar de mim, e sempre fui muito grata, e meu pai está sempre comigo, me distraindo, dando apoio emocional. O Lucas também me ajuda muito: o amor sempre muda tudo.