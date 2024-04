Semaglutida: farmacêutica produzirá similar de Ozempic no Brasil

Ela simula a ação do GLP-1, hormônio produzido no intestino que regula a glicemia (nível de açúcar no sangue) e as respostas da saciedade. A substância liberada na corrente sanguínea é metabolizada por enzimas (peptidases) capazes de quebrar proteínas ou peptídeos e, depois, eliminada por via renal, principalmente pela urina.

A importação, distribuição e comercialização do produto no país ainda estão sujeitas à aprovação do registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A Biomm afirmou que, no ano passado, as vendas de semaglutida no Brasil somaram 3,1 bilhões de reais, com uma taxa de crescimento médio de quase 40% entre 2021 e 2023.

O valor está sujeito à publicação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Há uma expectativa de que ocorra uma queda substancial nos preços dos medicamentos após a perda da patente, segundo especialistas ouvidos pela Folha de S. Paulo.

O Brasil é o quinto país no mundo com maior incidência de diabetes, com 15,7 milhões de adultos (20 a 79 anos) com a doença e com estimativa de 21,5 milhões casos em 2030, segundo o Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF). Temos priorizado, portanto, parcerias estratégicas para ampliar o acesso da população a tratamentos avançados para essa doença e aumentar a qualidade de vida das pessoas.

Heraldo Marchezini, CEO da Biomm

Para além da diabetes

A droga virou febre quando celebridades, influenciadores e políticos começaram a usá-la para perda de peso. Ela ganhou um desafio no Tiktok, com a hashtag #OzempicChallenge, em que as pessoas mostravam quanto tinham emagrecido após seu uso.