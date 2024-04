Rosto de Ozempic: por que uso estético 'envelhece' e murcha até o bumbum?

A hasthag "#ozempicface" ("rosto de Ozempic", na tradução livre) acumula dezenas de milhões de visualizações e postagens nas redes sociais no Brasil e no mundo. Ela se refere às pessoas cujo rosto ficou com aspecto envelhecido após uma perda de peso rápida usando Ozempic, remédio aprovado pela Anvisa para o tratamento do diabetes 2, mas que passou a ser injetado com ou sem receita médica por pessoas que querem emagrecer.

Há ainda famosos que são apontados como usuários do medicamento e que estariam demonstrando esse tipo de mudança, principalmente no rosto, como Robbie Williams, Scott Disick e Sharon Osbourne.

Essa mudança corporal se trata de um efeito comum que acontece no corpo de alguém que passou por uma perda de peso acelerada ou excessiva, com ou sem remédio, segundo especialistas.