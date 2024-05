'Nem sabíamos que era possível': casal gay terá filha com genética dos dois

Como esse era o caso de Jéssica, uma vez que ela não tinha parentesco com Jarbas nem com Mikael, foi solicitada a autorização junto ao CRM. Em julho de 2023, ocorreu a fertilização in vitro com a análise genética dos embriões com os óvulos da Marrie e os espermatozoides do Jarbas. Em setembro do mesmo ano, após o aval positivo do CRM, foi feito o procedimento de transferência embrionária no útero da Jéssica.

Agora, na reta final da gravidez da amiga, Jarbas e Mikael aguardam ansiosamente a chegada de Antonella. "Ela está planejada para nascer a partir de 15 de maio. A gente está com tudo pronto, mas vivendo uma ansiedade gigantesca, né? Porque é muito difícil dois homens viver um parto. É uma expectativa grande, você imagina um parto que tem todo o processo de bloco cirúrgico, de gestação, de médico", conta Mikael.

Eles são o primeiro casal homoafetivo do Sul do país, e o segundo do Brasil, a ter um bebê consanguíneo. Ou seja, Antonella carrega tanto a genética de Jarbas (pelo espermatozoide), quanto a de Mikael (pelo óvulo da irmã, Marrie).

Quero deixar claro que essa questão da genética nunca teve importância, isso foi um bônus que essa história linda nos deu. Porque até então, nem eu nem o Mika sabíamos que isso era possível. Jarbas Mielke de Bitencourt

Para celebrar a chegada da primeira filha e ajudar outras pessoas que têm o desejo de formar uma família por meio da barriga solidária, os dois criaram uma conta no Instagram: a @2paisdaantonella, que já conta com mais de 13 mil seguidores.