Infecção hospitalar: pacientes também são responsáveis espalhar bactérias

Nossa pesquisa recém-publicada na revista Science Translational Medicine se soma ao crescente número de estudos que apoiam essa ideia. Mostramos que muitas infecções do local cirúrgico após a cirurgia da coluna vertebral são causadas por micróbios que já estão na pele do paciente.

As infecções cirúrgicas são um problema persistente

Entre os diferentes tipos de infecções associadas à assistência médica, as infecções de sítio cirúrgico se destacam como particularmente problemáticas. Um estudo de 2013 constatou que as infecções de sítio cirúrgico são as que mais contribuem para os custos anuais das infecções hospitalares, totalizando mais de 33% dos US$ 9,8 bilhões gastos anualmente. As infecções do sítio cirúrgico também são uma causa significativa de readmissão hospitalar e morte após a cirurgia.

Em nosso trabalho como clínicos no Harborview Medical Center da Universidade de Washington - sim, aquele em Seattle no qual a série ?Grey?s Anatomy? supostamente se baseou - vimos como os hospitais fazem esforços extraordinários para evitar essas infecções. Isso inclui a esterilização de todos os equipamentos cirúrgicos, o uso de luz ultravioleta para limpar a sala de cirurgia, o cumprimento de protocolos rigorosos para vestuário cirúrgico e o monitoramento do fluxo de ar dentro da sala de cirurgia.

Ainda assim, as infecções de sítio cirúrgico ocorrem após cerca de 1 em cada 30 procedimentos, geralmente sem explicação. Embora as taxas de muitas outras complicações médicas tenham apresentado uma melhora constante ao longo do tempo, os dados da Agency for Healthcare Research and Quality e dos Centers for Disease Control and Prevention mostram que o problema da infecção do sítio cirúrgico não está melhorando.