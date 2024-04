Correr em jejum é ruim para a saúde ou está liberado? Quem pode fazer?

O exemplo dos africanos

Vamos começar com um olhar sobre corredores que são referência em provas de longa distância (como maratonas): os africanos.

O queniano Eliud Kipchoge lidera pelotão na maratona masculina nas Olimpíadas do Tóquio Imagem: REUTERS/Feline Lim

A maioria deles realiza a primeira corrida da manhã com o estômago vazio ou apenas depois de beber um chá (o que não quebra o jejum). Por isso, eles são uma referência sobre o sistema de adaptação do corpo à prática em jejum.

"Quenianos já relataram em textos, entrevistas e documentários o hábito de sempre correr em jejum", afirma Danilo Balu, bacharel em esporte e em nutrição pela USP (Universidade de São Paulo), que já foi quatro vezes para a Etiópia treinar com os atletas do país.

"Quando estive na África, os etíopes faziam todas as sessões (matutinas) em jejum. Sem exceção. Nem mesmo na corrida de rua anual mais importante do país eles se alimentaram antes da competição. Se os melhores do mundo fazem isso, podemos acreditar que é porque há benefícios", diz Balu, autor dos livros "O nutricionista clandestino" e "Em defesa do jejum".