Esse treino ajuda corredores construir a resistência física e mental

"Longão" é um termo comumente utilizado entre corredores para se referir ao treino com maior distância na planilha da semana, geralmente realizado no sábado ou no domingo.

Esse tipo de treino é fundamental na preparação para corridas de longa distância, como maratonas e meias-maratonas. A seguir explico algumas características e objetivos do "longão":

Distância e duração O "longão" é significativamente mais longo do que os treinos diários típicos. A distância pode variar conforme o nível de condicionamento do corredor e os objetivos específicos de treinamento. Para maratonistas, o longão pode ter de 20 a 35 km, enquanto para corredores de meia-maratona, pode ser de 12 km a 20 km.