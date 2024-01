Corrida na praia: 8 cuidados importantes ao praticar o esporte na areia

Está de férias ou curtindo o fim de semana na praia e quer aproveitar para fazer exercícios? Se estiver no litoral de São Paulo, você pode experimentar as atividades do UOL no Verão, na Praia de São Lourenço, em Bertioga. Está longe? Uma corridinha na areia é sempre ótima opção para movimentar o corpo, gastar calorias e trazer aquela sensação de bem-estar.

A seguir, damos alguns cuidados para você praticar o esporte à beira-mar com segurança.

1. Hidrate-se adequadamente

O calor pode levar à desidratação, especialmente durante a prática de exercício, que acentua a perda de líquidos pelo suor.