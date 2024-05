Aos 60, ele corre ultramaratonas e segue dieta low carb: 'Saúde melhorou'

Imagem: Arquivo pessoal

Hoje em dia não como mais nada no percurso, só me hidrato com água. Nunca passei mal, nem tive tremedeiras ou fraqueza, pelo contrário, me sinto mais ágil, leve e disposto

Basicamente, minha alimentação consiste em ingerir proteínas, gorduras, verduras, legumes e frutas com baixo índice glicêmico.

Eu me habituei a comer pouco e prefiro sempre alimentos naturais: ovos cozidos, todos os tipos de carne, queijos e castanhas. Também adapto algumas receitas, como usar fatias de abobrinha para fazer macarrão com carne moída.

Uma estratégia para eu não sentir falta do carboidrato é pensar quantas comidas existem no mundo inteiro que eu não conheço e não me fazem falta.