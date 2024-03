Querida por veganos, semente de abóbora faz bem à bexiga; veja benefícios

2. Faz bem para o coração

Graças à presença de magnésio, zinco, fitoesteróis e ômega 3, essa semente contribui para a saúde do coração, uma vez que esses nutrientes controlam a pressão arterial, diminuindo os níveis de colesterol e triglicerídeos e, consequentemente, reduzindo o risco cardiovascular

3. Cuida da próstata e da bexiga

Substâncias presentes na sementes de abóbora podem aliviar sintomas de hiperplasia prostática benigna (HPB) —condição comum que causa problemas urinários em homens (bexiga hiperativa)—, segundo uma revisão de estudos publicada no periódico Food Reviews International.

4. Ajudaria a reduzir o risco de câncer

Estudos indicam que compostos presentes nas sementes de abóbora contribuem também para prevenir o desenvolvimento de certos tipos de câncer. Um deles, publicado no periódico Nutrition and Cancer faz uma associação entre o consumo de alimentos ricos em fitoestrógenos, como as sementes de abóbora, com um menor risco de câncer de mama em mulheres na pós-menopausa.